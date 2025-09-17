Практика судов
В Одессе мужчина ранил ножом военного ТЦК во время проверки документов

14:34, 17 сентября 2025
Нападение на военного ТЦК было зафиксировано на боди-камеру.
В Одессе мужчина ранил ножом военного ТЦК во время проверки документов
В Киевском районе Одессы мужчина совершил вооруженное нападение с ножом на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки во время выполнения им служебных обязанностей. Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

В ТЦК отмечают, что инцидент произошел во время мероприятий оповещения, когда совместная группа, в состав которой входили представитель Национальной полиции и военнослужащие районного ТЦК и СП, требовала от гражданина предъявить военно-учетные документы. В ответ мужчина попытался убежать, а затем нанес военнослужащему проникающее ножевое ранение. Нападающему удалось скрыться с места происшествия.

Пострадавшего военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. Нападение зафиксировано на боди-камеру, и все материалы, включая видеозапись, будут переданы правоохранительным органам для документирования преступления и проведения следственных действий.

