Зеленський: План А на 2026 рік — завершити війну, план Б — 120 млрд доларів

Володимир Зеленський підкреслив, що ціна одного року війни наразі складає 120 млрд доларів.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що бюджет одного року війни становить 120 млрд доларів. Про це глава держави повідомив під час спільної з Президенткою Європарламенту Робертою Мецолою зустрічі з представниками медіа.

«60 млрд дає український бюджет, а 60 - мені потрібно знайти на наступний рік. Я сподіваюсь, що ми завершимо цю війну. Але в будь-якому випадку план А - це завершити війну. План Б - 120 млрд, і це великий виклик», - додав Зеленський.

Нагадаємо, Уряд ухвалив та передав на розгляд Верховної Ради проект закону про Державний бюджет України на 2026 рік.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що проект бюджету на 2026 рік передбачає утворення у міністерствах тимчасових проектних груп, яким будуть виплачувати окрему винагороду.

