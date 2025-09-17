Практика судов
  1. В Украине

Зеленский: План А на 2026 год — завершить войну, план Б — 120 млрд долларов

18:24, 17 сентября 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что цена одного года войны сейчас составляет 120 млрд долларов.
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бюджет одного года войны составляет 120 млрд долларов. Об этом глава государства сообщил во время совместной с Президентом Европарламента Робертой Мецолой встречи с представителями СМИ.

«60 млрд дает украинский бюджет, а 60 — мне нужно найти на следующий год. Я надеюсь, что мы завершим эту войну. Но в любом случае план А — это завершить войну. План Б — 120 млрд, и это большой вызов», — добавил Зеленский.

Напомним, Правительство одобрило и передало на рассмотрение Верховной Рады проект закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что проект бюджета на 2026 год предусматривает создание в министерствах временных проектных групп, которым будет выплачиваться отдельное вознаграждение.

бюджет госбюджет Владимир Зеленский

