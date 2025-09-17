Зеленский: План А на 2026 год — завершить войну, план Б — 120 млрд долларов

Владимир Зеленский подчеркнул, что цена одного года войны сейчас составляет 120 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бюджет одного года войны составляет 120 млрд долларов. Об этом глава государства сообщил во время совместной с Президентом Европарламента Робертой Мецолой встречи с представителями СМИ.

«60 млрд дает украинский бюджет, а 60 — мне нужно найти на следующий год. Я надеюсь, что мы завершим эту войну. Но в любом случае план А — это завершить войну. План Б — 120 млрд, и это большой вызов», — добавил Зеленский.

Напомним, Правительство одобрило и передало на рассмотрение Верховной Рады проект закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что проект бюджета на 2026 год предусматривает создание в министерствах временных проектных групп, которым будет выплачиваться отдельное вознаграждение.

