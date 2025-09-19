Практика судів
В Одесі судитимуть трьох чоловіків, які вимагали $20 тисяч надуманого «боргу» у місцевого

07:19, 19 вересня 2025
Зловмисники погрозами змушували 32-річного одесита віддати гроші, їх викрили правоохоронці та скерували справу до суду.
Поліцейські завершили досудове розслідування стосовно трьох жителів Одеси, які вимагали у співмістянина 20 тисяч доларів надуманого боргу. Обвинувальний акт із доказами їхньої протиправної діяльності вже скеровано до суду. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, троє чоловіків віком 23, 24 та 34 років шукали «легких грошей» та вирішили вибити їх із 32-річного малознайомого одесита. Через месенджер вони висунули незаконну вимогу передати їм 20 тисяч доларів, супроводжуючи це постійними погрозами тяжких тілесних ушкоджень.

Після кількох днів залякувань ділки призначили зустріч у ресторані Київського району Одеси, де вимагали негайно сплатити частину «боргу» — 8 тисяч доларів. Потерпілий передав їм 1,5 тисячі.

Наприкінці березня поліція спільно з СБУ задокументувала злочин. Правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази, а зловмисників затримали. Суд обрав їм запобіжний захід — нічний домашній арешт.

Слідчі вилучили в якості речових доказів гроші, мобільні телефони фігурантів та інші речі, що становили інтерес для слідства, а правопорушників затримали у процесуальному порядку.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Наразі досудове розслідування завершено. Зібравши достатню кількість доказів, слідчі висунули фігурантам обвинувачення за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Йдеться про вимогу передачі чужого майна, вчинену з погрозою насильства над потерпілим, тобто вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 12-ти років ув’язнення із конфіскацією майна.

