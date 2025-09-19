Практика судов
  1. В Украине

В Одессе будут судить троих мужчин, требовавших $20 тысяч надуманного «долга» у местного

07:19, 19 сентября 2025
Злоумышленники угрозами заставляли 32-летнего одессита отдать деньги, их разоблачили правоохранители и направили дело в суд.
В Одессе будут судить троих мужчин, требовавших $20 тысяч надуманного «долга» у местного
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полицейские завершили досудебное расследование в отношении трех жителей Одессы, которые требовали у своего земляка 20 тысяч долларов надуманного долга. Обвинительный акт с доказательствами их противоправной деятельности уже направлен в суд. Об этом сообщает полиция региона.

Согласно данным следствия, трое мужчин в возрасте 23, 24 и 34 лет искали «легких денег» и решили выбить их с 32-летнего малознакомого одессита. Через мессенджер они выдвинули незаконное требование передать им 20 тысяч долларов, сопровождая это постоянными угрозами причинения тяжких телесных повреждений.

После нескольких дней запугиваний дельцы назначили встречу в ресторане Киевского района Одессы, где требовали немедленно уплатить часть «долга» — 8 тысяч долларов. Потерпевший передал им 1,5 тысячи.

В конце марта полиция совместно с СБУ задокументировала преступление. Правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, а злоумышленников задержали. Суд избрал им меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Следователи изъяли в качестве вещественных доказательств деньги, мобильные телефоны фигурантов и другие вещи, представлявшие интерес для следствия, а правонарушителей задержали в процессуальном порядке.

Суд избрал им меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

На данный момент досудебное расследование завершено. Собрав достаточное количество доказательств, следователи предъявили фигурантам обвинение по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о требовании передачи чужого имущества, совершенном с угрозой насилия над потерпевшим, то есть вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения.

Обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция Одесса

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин исключил из плана реформы органов правопорядка пункт об образовании «внешнего независимого органа», ответственного за дисциплинарные процедуры

Исключенный пункт плана реформы предусматривал подачу законопроекта об образовании внешнего независимого органа, ответственного за дисциплинарные процедуры и рассмотрение жалоб на вмешательство в деятельность работников органов правопорядка.

Высший совет правосудия не смог рассмотреть рекомендации победителей конкурса в апелляционные суды – что случилось

Похоже, в Высшем совете правосудия возник очередной внутренний конфликт, а член ВСП Сергей Бурлаков стал распорядителем «золотой акции».

Минюст ответил на заявление Нотариальной палаты об утечке данных о доверенностях и завещаниях во время теста системы е-нотариат

В Минюсте заявили, что нотариусы должны сохранять нотариальную тайну, даже если тестируют систему е-нотариат, но должны ли хранить эту тайну технические работники, разработчики и доноры – не объяснили.

Правительство предлагает пересмотреть механизм проведения перерасчета пенсий

Внесение этого законопроекта предусматривает программа действий Кабмина в контексте «обеспечения надлежащей защиты интересов государства в судах».

«Самая либеральная форма надзора» за законностью решений органов местного самоуправления – Виталий Безгин заявил о регистрации нового законопроекта

По словам Виталия Безгина, это будет «самая либеральная форма надзора за законностью решений органов местного самоуправления с четкими рамками, где решение принимает только суд».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду