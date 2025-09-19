В Одессе будут судить троих мужчин, требовавших $20 тысяч надуманного «долга» у местного

Злоумышленники угрозами заставляли 32-летнего одессита отдать деньги, их разоблачили правоохранители и направили дело в суд.

Полицейские завершили досудебное расследование в отношении трех жителей Одессы, которые требовали у своего земляка 20 тысяч долларов надуманного долга. Обвинительный акт с доказательствами их противоправной деятельности уже направлен в суд. Об этом сообщает полиция региона.

Согласно данным следствия, трое мужчин в возрасте 23, 24 и 34 лет искали «легких денег» и решили выбить их с 32-летнего малознакомого одессита. Через мессенджер они выдвинули незаконное требование передать им 20 тысяч долларов, сопровождая это постоянными угрозами причинения тяжких телесных повреждений.

После нескольких дней запугиваний дельцы назначили встречу в ресторане Киевского района Одессы, где требовали немедленно уплатить часть «долга» — 8 тысяч долларов. Потерпевший передал им 1,5 тысячи.

В конце марта полиция совместно с СБУ задокументировала преступление. Правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, а злоумышленников задержали. Суд избрал им меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Следователи изъяли в качестве вещественных доказательств деньги, мобильные телефоны фигурантов и другие вещи, представлявшие интерес для следствия, а правонарушителей задержали в процессуальном порядке.

Суд избрал им меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

На данный момент досудебное расследование завершено. Собрав достаточное количество доказательств, следователи предъявили фигурантам обвинение по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о требовании передачи чужого имущества, совершенном с угрозой насилия над потерпевшим, то есть вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения.

Обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

