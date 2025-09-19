Практика судів
В Умань приїхали понад 20 тисяч хасидів – на допомогу прибули ізраїльські поліцейські

15:50, 19 вересня 2025
Ізраїльські поліцейські допомагають забезпечувати порядок, а місто запровадило нову систему туристичного збору.
В Умань приїхали понад 20 тисяч хасидів – на допомогу прибули ізраїльські поліцейські
До Умані, що на Черкащині, з’їхалися понад 20 тисяч паломників-хасидів для святкування юдейського Нового року Рош га-Шана. Про це повідомила виконавча директорка благодійного фонду «Історико-культурний центр міста Умань» Ірина Рибницька, пише Суспільне.

За словами Рибницької, із настанням вечора п’ятниці паломники розпочнуть святкування шабату — традиційного єврейського вихідного дня, під час якого заборонено працювати та розмовляти. Вона також зазначила, що з 15 вересня в Умані запрацювала нова система сплати туристичного збору, яка дозволить місту отримувати доходи до бюджету протягом усього року, а не лише під час святкування Рош га-Шана, як це було раніше.

Для забезпечення правопорядку до Умані прибули ізраїльські поліцейські, які співпрацюють із українськими колегами, повідомила поліція Черкаської області. Правоохоронці патрулюють район, де проживають і здійснюють паломництво брацлавські хасиди. Ізраїльські поліцейські пройшли інструктаж під керівництвом заступника начальника Головного управління Нацполіції в Черкаській області Сергія Коваленка. Разом із українськими поліцейськими та військовослужбовцями Національної гвардії вони проводять патрулювання та роз’яснювальну роботу серед паломників.

Поліція Черкащини уточнила, що ізраїльські правоохоронці залишатимуться в Умані до завершення святкування Рош га-Шана.

