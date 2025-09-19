В Умань приехали более 20 тысяч хасидов – на помощь прибыли израильские полицейские

Израильские полицейские помогают обеспечивать порядок, а город ввел новую систему туристического сбора.

В Умань, что в Черкасской области, съехались более 20 тысяч паломников-хасидов для празднования иудейского Нового года Рош га-Шана. Об этом сообщила исполнительный директор благотворительного фонда «Историко-культурный центр города Умань» Ирина Рыбницкая, пишет Суспільне.

По словам Рыбницкой, с наступлением вечера пятницы паломники начнут празднование шаббата — традиционного еврейского выходного дня, во время которого запрещено работать и разговаривать. Она также отметила, что с 15 сентября в Умани заработала новая система уплаты туристического сбора, которая позволит городу получать доходы в бюджет в течение всего года, а не только во время празднования Рош га-Шана, как это было раньше.

Для обеспечения правопорядка в Умань прибыли израильские полицейские, которые сотрудничают с украинскими коллегами, сообщила полиция Черкасской области. Правоохранители патрулируют район, где проживают и совершают паломничество брацлавские хасиды. Израильские полицейские прошли инструктаж под руководством заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Черкасской области Сергея Коваленко. Вместе с украинскими полицейскими и военнослужащими Национальной гвардии они проводят патрулирование и разъяснительную работу среди паломников.

Полиция Черкасской области уточнила, что израильские правоохранители останутся в Умани до завершения празднования Рош га-Шана.

