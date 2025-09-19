Практика судов
  1. В Украине

В Умань приехали более 20 тысяч хасидов – на помощь прибыли израильские полицейские

15:50, 19 сентября 2025
Израильские полицейские помогают обеспечивать порядок, а город ввел новую систему туристического сбора.
В Умань приехали более 20 тысяч хасидов – на помощь прибыли израильские полицейские
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Умань, что в Черкасской области, съехались более 20 тысяч паломников-хасидов для празднования иудейского Нового года Рош га-Шана. Об этом сообщила исполнительный директор благотворительного фонда «Историко-культурный центр города Умань» Ирина Рыбницкая, пишет Суспільне.

По словам Рыбницкой, с наступлением вечера пятницы паломники начнут празднование шаббата — традиционного еврейского выходного дня, во время которого запрещено работать и разговаривать. Она также отметила, что с 15 сентября в Умани заработала новая система уплаты туристического сбора, которая позволит городу получать доходы в бюджет в течение всего года, а не только во время празднования Рош га-Шана, как это было раньше.

Для обеспечения правопорядка в Умань прибыли израильские полицейские, которые сотрудничают с украинскими коллегами, сообщила полиция Черкасской области. Правоохранители патрулируют район, где проживают и совершают паломничество брацлавские хасиды. Израильские полицейские прошли инструктаж под руководством заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Черкасской области Сергея Коваленко. Вместе с украинскими полицейскими и военнослужащими Национальной гвардии они проводят патрулирование и разъяснительную работу среди паломников.

Полиция Черкасской области уточнила, что израильские правоохранители останутся в Умани до завершения празднования Рош га-Шана.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

полиция Умань Израиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Общая сумма исковых требований иностранных субъектов к государству Украина составляет не менее 600 млрд грн — Минфин

Минфин назвал фискальным риском иски против Украины в зарубежных юрисдикционных органах.

В НАПК решили проиллюстрировать котиками разницу между лоббистами и коррупционерами

Агентство по вопросам предотвращения коррупции подчеркнуло, что лоббирование — это не «легализованная коррупция», а «общественно полезная деятельность».

КДКП утвердила график сдачи практического задания для кандидатов на должность прокурора окружной прокуратуры

К третьему этапу отбора допущен 701 кандидат.

Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты – назначен первый экзамен

1 октября кандидаты на должности судей Антикоррупционного суда сдадут тестирование по истории украинской государственности.

Копирование информации из Наследственного реестра и Реестра доверенностей в тестовую среду системы е-нотариата содержит признаки нарушения нотариальной тайны, — НПУ

В Нотариальной палате также обратили внимание, что на лиц, привлеченных к тестированию е-нотариата, не распространяется обязанность соблюдения нотариальной тайны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду