У Чернігові дівчата танцювали під російську музику на Алеї Героїв – поліція розпочала перевірку

17:38, 19 вересня 2025
Правоохоронці встановлюють особи дівчат, які знімали відео на тлі портретів загиблих захисників.
У Чернігові дівчата танцювали під російську музику на Алеї Героїв – поліція розпочала перевірку
Чернігівські поліцейські розпочали перевірку через відео, оприлюднене в соціальних мережах, на якому група дівчат танцює під російську пісню на Алеї Героїв, де розміщені стенди з портретами загиблих захисників України. Про це повідомила пресслужба Чернігівського районного управління поліції.

Під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили запис, на якому видно, як дівчата знімають себе на відео, танцюючи на тлі меморіальних стендів. Наразі поліція працює над встановленням осіб, зафіксованих у ролику, та з’ясовує обставини інциденту.

