В Чернигове девушки танцевали под русскую музыку на Аллее Героев – полиция начала проверку

Правоохранители устанавливают личности девушек, которые снимали видео на фоне портретов погибших защитников.

Черниговские полицейские начали проверку из-за видео, опубликованного в социальных сетях, на котором группа девушек танцует под русскую песню на Аллее Героев, где размещены стенды с портретами погибших защитников Украины. Об этом сообщила пресс-служба Черниговского районного управления полиции.

Во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили запись, на которой видно, как девушки снимают себя на видео, танцуя на фоне мемориальных стендов. Сейчас полиция работает над установлением личностей, зафиксированных в ролике, и выясняет обстоятельства инцидента.

