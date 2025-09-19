У Берліні вдруге за добу знешкодили бомбу часів Другої світової війни

У районі Шпандау евакуювали 12 400 жителів для безпечного видалення детонатора.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У німецькій столиці сапери вдруге за останні 24 години проводять операцію із знешкодження бомби часів Другої світової війни, виявленої в районі Шпандау. Про це повідомила берлінська поліція.

Для знешкодження боєприпасу використовується спеціальна система різання водою під високим тиском, яка дозволяє безпечно видалити детонатор. Наразі поліція завершила евакуацію 12 400 місцевих жителів із зони проведення операції, щоб гарантувати їхню безпеку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.