Практика судів
  1. В Україні

У Берліні вдруге за добу знешкодили бомбу часів Другої світової війни

18:14, 19 вересня 2025
У районі Шпандау евакуювали 12 400 жителів для безпечного видалення детонатора.
У Берліні вдруге за добу знешкодили бомбу часів Другої світової війни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У німецькій столиці сапери вдруге за останні 24 години проводять операцію із знешкодження бомби часів Другої світової війни, виявленої в районі Шпандау. Про це повідомила берлінська поліція.

Для знешкодження боєприпасу використовується спеціальна система різання водою під високим тиском, яка дозволяє безпечно видалити детонатор. Наразі поліція завершила евакуацію 12 400 місцевих жителів із зони проведення операції, щоб гарантувати їхню безпеку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

поліція Німеччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Загальна сума позовних вимог іноземних суб’єктів до держави України становить щонайменше 600 млрд грн – Мінфін

Мінфін назвав фіскальним ризиком справи проти України у закордонних юрисдикційних органах.

У НАЗК вирішили проілюструвати котиками різницю між лобістами та корупціонерами

Агентство з питань запобігання корупції підкреслило, шо лобіювання – це не «легалізована корупція», а «суспільно корисна діяльність».

КДКП затвердила графік складання практичного завдання кандидатами на посаду прокурора окружної прокуратури

До третього етапу добору допустили 701 кандидата.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – призначено перший іспит

1 жовтня кандидати на посади суддів Антикорупційного суду виконають тестування з історії української державності.

Копіювання інформації зі Спадкового реєстру і Реєстру довіреностей до тестового середовища системи е-нотаріату містить ознаки порушення нотаріальної таємниці — НПУ

У Нотаріальній палаті також звернули увагу, що на залучених до тестування е-нотаріату осіб не поширюється обов’язок дотримання нотаріальної таємниці.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду