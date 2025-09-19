В Берлине во второй раз за сутки обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

В районе Шпандау эвакуировали 12 400 жителей для безопасного удаления детонатора.

В немецкой столице саперы второй раз за последние 24 часа проводят операцию по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной в районе Шпандау. Об этом сообщила берлинская полиция.

Для обезвреживания боеприпаса используется специальная система резки водой под высоким давлением, которая позволяет безопасно удалить детонатор. На данный момент полиция завершила эвакуацию 12 400 местных жителей из зоны проведения операции, чтобы гарантировать их безопасность.

