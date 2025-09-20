Практика судів
  1. В Україні

У Кременчуці чоловік «замінував» Офіс Президента — бо був невдоволений звільненням з роботи

15:01, 20 вересня 2025
49-річний мешканець Кременчука опинився під вартою після того, як зателефонував на «112» із фейковим повідомленням про замінування Офісу Президента.
У Кременчуці чоловік «замінував» Офіс Президента — бо був невдоволений звільненням з роботи
У Кременчуці чоловіка взяли під варту за фейкове «замінування» Офісу Президента. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Встановлено, що 15 вересня 2025 року чоловік зателефонував на лінію екстреного виклику служб порятунку «112» та повідомив про «замінування» будівлі Офісу Президента на вулиці Банковій у Києві.

У результаті вжитих слідчих (розшукових) дій правоохоронці встановили  «мінера». Сьогодні, 18 вересня, йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. 

За місцем проживання підозрюваного вилучено мобільний телефон, з якого здійснювався дзвінок.

Причину свого вчинку чоловік пояснив невдоволенням через звільнення з роботи.

Так, 49-річному мешканцю м. Кременчук повідомлено про підозру у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, об’єктом якого є будівля, що забезпечує діяльність органів державної влади (ч. 2 ст. 259 КК України).

прокуратура Кременчук

