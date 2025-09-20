В Кременчуге мужчина «заминировал» Офис Президента — потому что был недоволен увольнением с работы

49-летний житель Кременчуга оказался под стражей после того, как позвонил по телефону на «112» с фейковым сообщением о заминировании Офиса Президента.

У Кременчуге мужчину взяли под стражу за фейковое «минирование» Офиса Президента. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

Установлено, что 15 сентября 2025 года мужчина позвонил на линию экстренного вызова служб спасения «112» и сообщил о «минировании» здания Офиса Президента на улице Банковой в Киеве.

В результате проведенных следственных (розыскных) действий правоохранители установили «минера». Сегодня, 18 сентября, ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.

По месту жительства подозреваемого изъят мобильный телефон, с которого был совершен звонок.

Причину своего поступка мужчина объяснил недовольством из-за увольнения с работы.

Так, 49-летнему жителю г. Кременчуг сообщено о подозрении в заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва, объектом которого является здание, обеспечивающее деятельность органов государственной власти (ч. 2 ст. 259 УК Украины).

