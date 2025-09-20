Практика судів
Україні потрібно повернути своїх громадян, а не завозити мігрантів – Гетманцев розкритикував ідею заселення України мігрантами

21:19, 20 вересня 2025
Гетманцев розгромив ідею Кулеби про залучення мігрантів з Бангладеш і Непалу.
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев різко розкритикував ідею залучення мігрантів із Бангладеш і Непалу для вирішення демографічної кризи в Україні, коментуючи заяву ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

«Мені здається, врешті треба припинити перетворювати і країну і наших людей в обʼєкт чиїхось експериментів. Люди з іншою культурою, мовою, релігією і, давайте будемо відверті, далеко не завжди із бажанням працювати, ніколи не вирішать демографічних проблем в Україні. Або вирішать їх так, що не приведи Боже аби вони вирішувались», — заявив Гетманцев.

Він наголосив, що масове переселення іноземців матиме незворотні наслідки для майбутнього українського народу та держави. Натомість, за словами Гетманцева, Україна має зосередитися на досягненні сталого миру, відновленні країни та поверненні своїх громадян.

«Переконаний, нам слід зосередитися на сталому мирі, відновленні і, як наслідок, поверненні наших додому. Це насправді шлях набагато складніший та триваліший, ніж відкриття кордонів для мігрантів, але він, цей шлях - єдиний можливий», — підкреслив він.

