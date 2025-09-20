Практика судов
Украине нужно вернуть своих граждан, а не завозить мигрантов – Гетманцев раскритиковал идею заселения Украины мигрантами

21:19, 20 сентября 2025
Гетманцев разгромил идею Кулебы о привлечении мигрантов из Бангладеш и Непала.
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев резко раскритиковал идею привлечения мигрантов из Бангладеш и Непала для решения демографического кризиса в Украине, комментируя заявление экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

«Мне кажется, в конце концов нужно прекратить превращать и страну, и наших людей в объект чьих-то экспериментов. Люди с другой культурой, языком, религией и, давайте будем откровенны, далеко не всегда с желанием работать, никогда не решат демографических проблем в Украине. Или решат их так, что не приведи Боже, чтобы они решались», — заявил Гетманцев.

Он подчеркнул, что массовое переселение иностранцев будет иметь необратимые последствия для будущего украинского народа и государства. Вместо этого, по словам Гетманцева, Украина должна сосредоточиться на достижении устойчивого мира, восстановлении страны и возвращении своих граждан.

«Убежден, нам следует сосредоточиться на устойчивом мире, восстановлении и, как следствие, возвращении наших домой. Это на самом деле путь гораздо более сложный и длительный, чем открытие границ для мигрантов, но он, этот путь — единственный возможный», — подчеркнул он.

