У податковій нагадали, хто має право на бюджетне відшкодування ПДВ

У ДПС роз’яснили механізм повернення частини сплаченого податку.

Фото: dtkt.ua

Бюджетне відшкодування ПДВ — це механізм повернення частини сплаченого податку, який допомагає бізнесу зберігати обігові кошти та підтримувати фінансову стійкість. Але скористатися цим правом можна лише за умов, визначених Податковим кодексом України. Про це нагадало Головне управління ДПС у Київській області.

Коли виникає право на відшкодування?

Згідно з п. 200.4 ст. 200 ПКУ, якщо за результатами звітного періоду виникає від’ємне значення ПДВ:

воно може бути спрямоване на погашення податкового боргу;

повернене на банківський рахунок платника або у рахунок майбутніх платежів;

зараховане до податкового кредиту наступного періоду.

Хто не має права?

Платники, щодо яких застосовані санкції (п. 200.4-1 ст. 200 ПКУ), а також ті, чиї від’ємні суми пов’язані з операціями першого постачання житла (п. 200.4-2 ст. 200 ПКУ), не можуть отримати бюджетне відшкодування. У таких випадках суми враховуються лише у складі податкового кредиту.

Як реалізувати право?

Платник має подати податкову декларацію з ПДВ та заяву про повернення (п. 200.7 ст. 200 ПКУ). Заяви автоматично вносяться до Реєстру заяв про повернення, і виплати здійснюються у хронологічному порядку.

Отже, право на отримання бюджетного відшкодування мають платники ПДВ, які прийняли рішення про повернення суми бюджетного відшкодування та подають відповідному контролюючому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації.

