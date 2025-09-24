Практика судов
В налоговой напомнили, кто имеет право на бюджетное возмещение НДС

10:00, 24 сентября 2025
В ГНС разъяснили механизм возврата части уплаченного налога.
В налоговой напомнили, кто имеет право на бюджетное возмещение НДС
Фото: dtkt.ua
Бюджетное возмещение НДС — это механизм возврата части уплаченного налога, который помогает бизнесу сохранять оборотные средства и поддерживать финансовую устойчивость. Но воспользоваться этим правом можно только при условиях, определенных Налоговым кодексом Украины. Об этом напомнило Главное управление ГНС в Киевской области.

Когда возникает право на возмещение?

Согласно п. 200.4 ст. 200 НКУ, если по результатам отчетного периода возникает отрицательное значение НДС:

  • оно может быть направлено на погашение налогового долга;
  • возвращено на банковский счет плательщика или в счет будущих платежей;
  • зачтено в налоговый кредит следующего периода.

Кто не имеет права?

Плательщики, к которым применены санкции (п. 200.4-1 ст. 200 НКУ), а также те, чьи отрицательные суммы связаны с операциями первой поставки жилья (п. 200.4-2 ст. 200 НКУ), не могут получить бюджетное возмещение. В таких случаях суммы учитываются только в составе налогового кредита.

Как реализовать право?

Плательщик должен подать налоговую декларацию по НДС и заявление о возврате (п. 200.7 ст. 200 НКУ). Заявления автоматически вносятся в Реестр заявлений о возврате, и выплаты осуществляются в хронологическом порядке.

Таким образом, право на получение бюджетного возмещения имеют плательщики НДС, которые приняли решение о возврате суммы бюджетного возмещения и подают соответствующему контролирующему органу налоговую декларацию и заявление о возврате суммы бюджетного возмещения, которое отражается в налоговой декларации.

налоговая НДС

