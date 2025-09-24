Релігійні організації та плата за землю — у яких випадках пільга не діє

У податковій пояснили, коли релігійні організації зобов’язані сплачувати земельний податок.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що Податковий кодекс України передбачає пільги для релігійних організацій у частині плати за землю. Зокрема, земельні ділянки, надані для будівництва та обслуговування культових і допоміжних будівель, не оподатковуються (п.п. 283.1.8 п. 283.1 ст. 283 ПКУ).

Водночас, якщо така ділянка або будівля (її частина) передається в оренду, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території ( п. 284.3 ст. 284 ПКУ).

Відповідно до п. 287.7 ст. 287 ПКУ, обов’язок виникає з дати укладення договору оренди і охоплює не лише сам об’єкт, а й прибудинкову територію.

Отже, релігійні організації зобов’язані сплачувати земельний податок за ті площі, які передаються в оренду, навіть за наявності пільги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.