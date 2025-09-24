Религиозные организации и плата за землю — в каких случаях льгота не действует

В налоговой объяснили, когда религиозные организации обязаны платить земельный налог.

Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что Налоговый кодекс Украины предусматривает льготы для религиозных организаций в части платы за землю. В частности, земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания культовых и вспомогательных зданий, не облагаются налогом (п.п. 283.1.8 п. 283.1 ст. 283 НКУ).

В то же время, если такой участок или здание (его часть) передается в аренду, налог за такие земельные участки и земельные участки под такими зданиями (их частями) уплачивается на общих основаниях с учетом придомовой территории (п. 284.3 ст. 284 НКУ).

Согласно п. 287.7 ст. 287 НКУ, обязанность возникает с даты заключения договора аренды и охватывает не только сам объект, но и придомовую территорию.

Таким образом, религиозные организации обязаны платить земельный налог за те площади, которые передаются в аренду, даже при наличии льготы.

