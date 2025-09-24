Практика судів
Чи має право розлучена жінка на додаткову відпустку як одинока мати — роз’яснення

07:18, 24 вересня 2025
Розлучена жінка не автоматично вважається одинокою матір’ю.
Чи має право розлучена жінка на додаткову відпустку як одинока мати — роз'яснення
Розлучення жінки саме по собі не надає їй статусу одинокої матері та не є підставою для отримання додаткової соціальної відпустки.

Відповідно до чинного законодавства, статус одинокої матері мають:

  • жінки, у свідоцтві про народження дитини яких батько записаний за заявою матері;
  • матері, якщо батько дитини помер;
  • матері, якщо батько позбавлений батьківських прав, визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим;
  • жінки, дитина яких не була усиновлена іншим чоловіком.

Таким чином, сам факт розлучення не є підставою для набуття статусу «одинока мати» та відповідних соціальних гарантій.

Право на додаткову соціальну відпустку мають жінки, які офіційно підтвердили статус одинокої матері. Якщо жінка лише розлучена, але батько бере участь у вихованні чи утриманні дитини, таке право не надається.

Для підтвердження статусу працівниця повинна надати документи, які підтверджують відсутність участі батька у вихованні. Це може бути рішення суду, довідка органів соціального захисту або інший офіційний документ.

Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ щодо протидії дискримінації

«Військові зобов’язані поважати гідність кожної людини, не допускати принижень за будь-якою ознакою» – комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти законопроект.

Іноземних інвесторів зможуть перевіряти на доброчесність та відповідність національним інтересам Мінекономіки і комісія з представниками СБУ, СЗР та МЗС

Іноземних інвесторів у важливі галузі будуть оцінювати на предмет їх впливу на національну безпеку України – група народних депутатів від «Слуги народу» з економічного комітету зареєструвала законопроект.

«Нас не можна тримати на кукані!», – відносини Комітету ВРУ з питань правової політики та Дорадчої групи експертів остаточно зайшли у глухий кут

Примирити народних депутатів та іноземних експертів заради призначення суддів КСУ по квоті парламенту спробує віце-прем’єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка.

У державних службовців будуть цифрові посвідчення – програма діяльності Кабміну

Про запуск посвідчень у Дії для держслужбовців і навіть про можливість поставити чиновникам оцінку в Дії у Мінцифри розповідали ще у грудні 2023 року.

Верховний Суд: те, що закон про порядок виїзду з України громадян не містить обмежень права вільно залишати Україну в умовах воєнного стану, не означає, що такі обмеження не можуть застосовуватися на підставі спеціальних законів

Верховний Суд вказав, що на підставі спеціальних законів можуть застосовуватися обмеження права громадян на виїзд з України, навіть якщо Закон «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» таких обмежень прямо не містить.

