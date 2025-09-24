Чи має право розлучена жінка на додаткову відпустку як одинока мати — роз’яснення

Розлучена жінка не автоматично вважається одинокою матір’ю.

Розлучення жінки саме по собі не надає їй статусу одинокої матері та не є підставою для отримання додаткової соціальної відпустки.

Відповідно до чинного законодавства, статус одинокої матері мають:

жінки, у свідоцтві про народження дитини яких батько записаний за заявою матері;

матері, якщо батько дитини помер;

матері, якщо батько позбавлений батьківських прав, визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим;

жінки, дитина яких не була усиновлена іншим чоловіком.

Таким чином, сам факт розлучення не є підставою для набуття статусу «одинока мати» та відповідних соціальних гарантій.

Право на додаткову соціальну відпустку мають жінки, які офіційно підтвердили статус одинокої матері. Якщо жінка лише розлучена, але батько бере участь у вихованні чи утриманні дитини, таке право не надається.

Для підтвердження статусу працівниця повинна надати документи, які підтверджують відсутність участі батька у вихованні. Це може бути рішення суду, довідка органів соціального захисту або інший офіційний документ.