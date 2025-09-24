Имеет ли право разведенная женщина на дополнительный отпуск как мать-одиночка — разъяснение

Развод женщины сам по себе не дает ей статуса одинокой матери и не является основанием для получения дополнительного социального отпуска.
Согласно действующему законодательству, статус одинокой матери имеют:
Таким образом, сам факт развода не является основанием для обретения статуса «одинокая мать» и соответствующих социальных гарантий.
Право на дополнительный социальный отпуск имеют женщины, официально подтвердившие статус одинокой матери. Если женщина только разведена, но родитель принимает участие в воспитании или содержании ребенка, такое право не предоставляется.
Для подтверждения статуса работница должна предоставить документы, подтверждающие отсутствие участия родителя в воспитании. Это может быть решение суда, справка органов социальной защиты или другой официальный документ.
