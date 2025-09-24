Имеет ли право разведенная женщина на дополнительный отпуск как мать-одиночка — разъяснение

Разведенная женщина не автоматически считается одинокой матерью.

Развод женщины сам по себе не дает ей статуса одинокой матери и не является основанием для получения дополнительного социального отпуска.

Согласно действующему законодательству, статус одинокой матери имеют:

женщины, в свидетельстве о рождении ребенка которых отец записан по заявлению матери;

матери, если отец ребенка умер;матери, если отец лишен родительских прав, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим;

женщины, ребенок которых не был усыновлен другим мужчиной.

Таким образом, сам факт развода не является основанием для обретения статуса «одинокая мать» и соответствующих социальных гарантий.

Право на дополнительный социальный отпуск имеют женщины, официально подтвердившие статус одинокой матери. Если женщина только разведена, но родитель принимает участие в воспитании или содержании ребенка, такое право не предоставляется.

Для подтверждения статуса работница должна предоставить документы, подтверждающие отсутствие участия родителя в воспитании. Это может быть решение суда, справка органов социальной защиты или другой официальный документ.

