Имеет ли право разведенная женщина на дополнительный отпуск как мать-одиночка — разъяснение

07:18, 24 сентября 2025
Разведенная женщина не автоматически считается одинокой матерью.
Развод женщины сам по себе не дает ей статуса одинокой матери и не является основанием для получения дополнительного социального отпуска.

Согласно действующему законодательству, статус одинокой матери имеют:

  • женщины, в свидетельстве о рождении ребенка которых отец записан по заявлению матери;
  • матери, если отец ребенка умер;матери, если отец лишен родительских прав, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим;
  • женщины, ребенок которых не был усыновлен другим мужчиной.

Таким образом, сам факт развода не является основанием для обретения статуса «одинокая мать» и соответствующих социальных гарантий.

Право на дополнительный социальный отпуск имеют женщины, официально подтвердившие статус одинокой матери. Если женщина только разведена, но родитель принимает участие в воспитании или содержании ребенка, такое право не предоставляется.

Для подтверждения статуса работница должна предоставить документы, подтверждающие отсутствие участия родителя в воспитании. Это может быть решение суда, справка органов социальной защиты или другой официальный документ.

