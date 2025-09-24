Росіяни вдарили по навчальному центру Сухопутних військ: Уникнути втрат не вдалося

Ворог застосував дві балістичні ракети «Іскандер».

Російські окупаційні війська 24 вересня завдали комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Ворог застосував дві балістичні ракети «Іскандер».

«Внаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога», - йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військ додали, що з метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога.

