Росіяни вдарили по навчальному центру Сухопутних військ: Уникнути втрат не вдалося

15:54, 24 вересня 2025
Ворог застосував дві балістичні ракети «Іскандер».
Російські окупаційні війська 24 вересня завдали комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Ворог застосував дві балістичні ракети «Іскандер».

«Внаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога», - йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військ додали, що з метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Верховний Суд висловився про припинення митного режиму транзиту у зв’язку з примусовим відчуженням товару в умовах воєнного стану

Військові адміністрації діяли від імені держави в умовах воєнного стану, тому навіть у разі порушення процедури, ці дії не змінюють факту втрати контролю над товаром поза волею власника – отже, безпідставними є посилання митниць на кримінальні провадження проти посадовців військових адміністрацій, вказав Верховний Суд.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Нова модель пенсійної системи та перехід від соціальної підтримки за статусом до адресної допомоги «за потребами» – програма діяльності уряду

Уряд планує замінити однакові для всіх виплати, які залежать від статусу особи, на цільову допомогу, що визначається індивідуальною потребою, з огляду на доходи, та призначається автоматично через інформаційні системи.

У комітеті з податкової політики підтримали законопроект про спрощення оформлення актів виконаних робіт

Але спрощення не буде поширюватися на вимоги до оформлення первинних документів з надання послуг, оплачених за рахунок бюджетних коштів.

Направлення ТСК запитів щодо використання ВАКС бюджетних коштів не є тиском на суд — коментар голови ТСК Верховної Ради

ТСК Верховної Ради скерувала запити до СБУ, Офісу Генпрокурора, ДБР, НАБУ, Верховного Суду, ВАКС та інших органів щодо використання бюджетних коштів, однак у ВАКС відмовилися відповідати і звинуватили ТСК у тиску – голова Комісії Сергій Власенко підкреслив, що інформація про витрати ВАКС з бюджету не може бути прихована.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
