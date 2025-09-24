Россияне ударили по учебному центру Сухопутных войск: Избежать потерь не удалось

Враг применил две баллистические ракеты «Искандер».

Фото: focus.ua

Российские оккупационные войска 24 сентября нанесли комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

«В результате точного попадания в укрытие, несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках добавили, что с целью сохранения жизни и здоровья людей продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Кроме того, принимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак врага.

