Студенти-контрактники можуть через Дію отримати до 25000 грн на оплату навчання

Студентам-контрактникам варто підтвердити сертифікат на оплату навчання у застосунку «Дія». Це дозволить отримати фінансову підтримку від держави, яка автоматично буде перерахована безпосередньо на рахунок університету.
Як розповіли в Дії, освітній грант надається цьогорічним вступникам і працює за принципом «гроші йдуть за студентом». Розмір допомоги залежить від результатів національного мультипредметного тесту (НМТ) та обраної спеціальності:
Щоб отримати грант, необхідно оновити застосунок «Дія», обрати опцію «Сертифікат на навчання», підтвердити його за допомогою Дія.Підпису та дочекатися повідомлення про зарахування коштів. Виплати здійснюються до 1 грудня та 1 квітня за кожен семестр.
Якщо студент вже сплатив за навчання, після отримання гранта він може звернутися до свого закладу освіти для повернення коштів.
