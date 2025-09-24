Практика судів
Студенти-контрактники можуть через Дію отримати до 25000 грн на оплату навчання

17:42, 24 вересня 2025
Студенти-контрактники можуть отримати державну допомогу на оплату навчання, підтвердивши сертифікат до 25 жовтня.
Студенти-контрактники можуть через Дію отримати до 25000 грн на оплату навчання
Студентам-контрактникам варто підтвердити сертифікат на оплату навчання у застосунку «Дія». Це дозволить отримати фінансову підтримку від держави, яка автоматично буде перерахована безпосередньо на рахунок університету.

Як розповіли в Дії, освітній грант надається цьогорічним вступникам і працює за принципом «гроші йдуть за студентом». Розмір допомоги залежить від результатів національного мультипредметного тесту (НМТ) та обраної спеціальності:

  • від 150 балів — грант від 17 000 грн;
  • від 170 балів — грант від 25 000 грн.

Щоб отримати грант, необхідно оновити застосунок «Дія», обрати опцію «Сертифікат на навчання», підтвердити його за допомогою Дія.Підпису та дочекатися повідомлення про зарахування коштів. Виплати здійснюються до 1 грудня та 1 квітня за кожен семестр.

Якщо студент вже сплатив за навчання, після отримання гранта він може звернутися до свого закладу освіти для повернення коштів.

