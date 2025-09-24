Практика судов
  1. В Украине

Студенты-контрактники могут через «Дію» получить до 25000 грн на оплату обучения

17:42, 24 сентября 2025
Студенты-контрактники могут получить государственную помощь на оплату обучения, подтвердив сертификат до 25 октября.
Студенты-контрактники могут через «Дію» получить до 25000 грн на оплату обучения
Студентам-контрактникам необходимо подтвердить сертификат на оплату обучения в приложении «Дія». Это позволит получить финансовую поддержку от государства, которая автоматически будет перечислена непосредственно на счет университета.

Как рассказали в «Дії», образовательный грант предоставляется абитуриентам этого года и работает по принципу «деньги следуют за студентом». Размер помощи зависит от результатов национального мультипредметного теста (НМТ) и выбранной специальности:

  • от 150 баллов — грант от 17 000 грн;
  • от 170 баллов — грант от 25 000 грн.

Чтобы получить грант, необходимо обновить приложение «Дія», выбрать опцию «Сертификат на обучение», подтвердить его с помощью Дія.Підпису и дождаться уведомления о зачислении средств. Выплаты осуществляются до 1 декабря и 1 апреля за каждый семестр.

Если студент уже оплатил обучение, после получения гранта он может обратиться в свое учебное заведение для возврата средств.

Дия обучение студенты

