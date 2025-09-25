Практика судів
Якою буде погода в жовтні — прогноз синоптиків

22:54, 25 вересня 2025
Очікується, щосередня температура в жовтні становитиме від 7 до 13 °С.
Якою буде погода в жовтні — прогноз синоптиків
За прогнозами Укргідрометцентру, середня температура повітря у жовтні коливатиметься від +7 до +13 °С, що приблизно на градус вище від кліматичної норми. У Карпатах очікується прохолодніше — лише +4…+5 °С.

Синоптики нагадують, що жовтень здатен на різкі температурні контрасти. Так, у минулі роки зафіксовано абсолютні мінімуми від –5 до –16 °С, а в північних, центральних і східних регіонах та в Карпатах температура іноді знижувалася до –17…–23 °С.

Водночас жовтень нерідко приносив і теплі «бабині літа»: повітря прогрівалося до +26…+34 °С, а в Криму та на Запоріжжі — навіть до +35 °С. У горах Карпат максимальні показники сягали +20…+21 °С.

За прогнозами синоптиків, у цьому році в жовтні українців чекатиме відносно тепла погода: середня температура коливатиметься в межах 7–13 °С тепла, що приблизно на 1 градус вище за норму.

Опадів прогнозують 31–77 мм, а в Карпатах і горах Криму – 51–101 мм, що становить близько 80–120 % від кліматичної норми.

Жовтень буде трохи теплішим за середні багаторічні показники, але кількість дощів залишиться у звичних межах.

