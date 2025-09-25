Какая будет погода в октябре — прогноз синоптиков

Ожидается, что средняя температура в октябре составит от 7 до 13 °С.

По прогнозам Укргидрометцентра, средняя температура воздуха в октябре будет колебаться от +7 до +13 °С, что примерно на градус выше климатической нормы. В Карпатах ожидается прохладнее – только +4…+5 °С.

Синоптики напоминают, что октябрь способен на резкие температурные контрасты. Так, в прошлые годы зафиксированы абсолютные минимумы от –5 до –16 °С, а в северных, центральных и восточных регионах и в Карпатах температура иногда снижалась до –17…–23 °С.

В то же время октябрь нередко приносил и теплые «бабьи лета»: воздух прогревался до +26…+34 °С, а в Крыму и Запорожье — даже до +35 °С. В горах Карпат максимальные показатели достигали +20…+21 °С.

По прогнозам синоптиков, в этом году в октябре украинцев будет ожидать относительно теплая погода: средняя температура будет колебаться в пределах 7–13 °С тепла, что примерно на 1 градус выше нормы.

Осадков прогнозируют 31-77 мм, а в Карпатах и ​​горах Крыма - 51-101 мм, что составляет около 80-120% от климатической нормы.

Октябрь будет немного теплее средних многолетних показателей, но количество дождей останется в привычных пределах.

