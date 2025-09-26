На Одещині викрили махінації з вагонами «Укрзалізниці» на понад 9 мільйонів гривень

Слідчі викрили вісьмох керівників місцевих станцій, причетних до цієї схеми.

На Одещині правоохоронці викрили махінації з вагонами «Укрзалізниці», що коштували державі понад дев’ять мільйонів гривень. Про це повідомила Національна поліція.

Зазначається, що керівники низки станцій регіональної філії «Одеська залізниця» систематично не складали акти про затримку вантажних вагонів.

«Йдеться про вагони, які простоювали більше ніж добу у період, коли не виконувалися вантажні перевезення. За такі простої власники мали сплачувати кошти «Укрзалізниці», однак через зловживання начальників станцій упродовж 2023 року гроші йшли повз державну касу», - заявили у поліції.

Слідчі викрили вісьмох керівників місцевих станцій, причетних до цієї схеми. Також поліцейські провели понад 20 обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваних, вилучили документацію, комп’ютерну техніку й мобільні телефони, що мають доказове значення.

Вісьмом фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

