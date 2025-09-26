В Одесской области раскрыли махинации с вагонами «Укрзализныци» на более чем 9 миллионов гривен

Следователи разоблачили восьмерых руководителей местных станций, причастных к этой схеме.

В Одесской области правоохранители раскрыли махинации с вагонами «Укрзализныци», которые обошлись государству более чем в девять миллионов гривен. Об этом сообщила Национальная полиция.

Отмечается, что руководители ряда станций регионального филиала «Одесская железная дорога» систематически не составляли акты о задержке грузовых вагонов.

«Речь идет о вагонах, которые простаивали более суток в период, когда не выполнялись грузовые перевозки. За такие простои владельцы должны были платить деньги «Укрзализныци», однако из-за злоупотреблений начальников станций в течение 2023 года средства проходили мимо государственной казны», – заявили в полиции.

Следователи разоблачили восьмерых руководителей местных станций, причастных к этой схеме. Также полицейские провели более 20 обысков по месту работы и проживания подозреваемых, изъяли документацию, компьютерную технику и мобильные телефоны, имеющие доказательное значение.

Восьми фигурантам сообщено о подозрении. Им грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

