Уточнення декларації з податку на нерухомість: коли штрафи та пеня не застосовуються

Чи буде застосувано штраф і пеню, якщо зобов’язання, зазначене в податковій декларації, було зменшено шляхом подання уточнення.

Головне управління ДПС у Київській області нагадує: платники податку на нерухоме майно можуть самостійно виправляти помилки у звітності без ризику фінансових санкцій.

Право на виправлення

Відповідно до статті 50 Податкового кодексу України (ПКУ), у разі виявлення помилки в поданій декларації платник має право подати уточнюючий розрахунок. Такий розрахунок може як збільшувати, так і зменшувати суму зобов’язань. Якщо завищена сума податку зменшується шляхом уточнення, штрафи й пеня не нараховуються, адже не відбулося прострочення сплати.

Коли штрафів не буде

Несвоєчасна сплата не виникає, якщо уточнення подано ще до граничного строку сплати (ст. 124 ПКУ).

Пеня також не нараховується, якщо коригування зроблено раніше, ніж мине 90 днів від кінцевої дати сплати (ст. 129 ПКУ).

У період воєнного стану діє спеціальна норма (п. 69.38 підрозд. 10 розд. XX ПКУ), яка прямо звільняє від санкцій при самостійному виправленні.

Подання декларацій

Юридичні особи щороку подають декларацію з податку на нерухоме майно до 20 лютого з розбивкою на квартали (ст. 266 ПКУ). Якщо помилка призвела до завищення зобов’язань, уточнення не тягне за собою жодних штрафів — за умови дотримання правил статті 50 ПКУ.

Висновок

Подання уточнюючої декларації, яка зменшує суму зобов’язань з податку на нерухоме майно, не тягне за собою штрафів та пені. Це законне право платника коригувати звітність без фінансових санкцій, закріплене в статтях 50.1, 124.1 та 129.1.3 ПКУ.

