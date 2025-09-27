Практика судів
  1. В Україні

Уточнення декларації з податку на нерухомість: коли штрафи та пеня не застосовуються

09:57, 27 вересня 2025
Чи буде застосувано штраф і пеню, якщо зобов’язання, зазначене в податковій декларації, було зменшено шляхом подання уточнення.
Уточнення декларації з податку на нерухомість: коли штрафи та пеня не застосовуються
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Київській області нагадує: платники податку на нерухоме майно можуть самостійно виправляти помилки у звітності без ризику фінансових санкцій.

Право на виправлення

Відповідно до статті 50 Податкового кодексу України (ПКУ), у разі виявлення помилки в поданій декларації платник має право подати уточнюючий розрахунок. Такий розрахунок може як збільшувати, так і зменшувати суму зобов’язань. Якщо завищена сума податку зменшується шляхом уточнення, штрафи й пеня не нараховуються, адже не відбулося прострочення сплати.

Коли штрафів не буде

Несвоєчасна сплата не виникає, якщо уточнення подано ще до граничного строку сплати (ст. 124 ПКУ).

Пеня також не нараховується, якщо коригування зроблено раніше, ніж мине 90 днів від кінцевої дати сплати (ст. 129 ПКУ).

У період воєнного стану діє спеціальна норма (п. 69.38 підрозд. 10 розд. XX ПКУ), яка прямо звільняє від санкцій при самостійному виправленні.

Подання декларацій

Юридичні особи щороку подають декларацію з податку на нерухоме майно до 20 лютого з розбивкою на квартали (ст. 266 ПКУ). Якщо помилка призвела до завищення зобов’язань, уточнення не тягне за собою жодних штрафів — за умови дотримання правил статті 50 ПКУ.

Висновок

Подання уточнюючої декларації, яка зменшує суму зобов’язань з податку на нерухоме майно, не тягне за собою штрафів та пені. Це законне право платника коригувати звітність без фінансових санкцій, закріплене в статтях 50.1, 124.1 та 129.1.3 ПКУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова штраф ДПС податки нерухомість

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Цивільному кодексі пропонується передбачити право громадян на особистий герб

Фізична особа, особистий чи родовий герб якої незаконно використовується іншими особами, буде мати право вимагати припинення такого використання – зміни до Цивільного кодексу.

«Нас не можна тримати на кукані!», – відносини Комітету ВРУ з питань правової політики та Дорадчої групи експертів остаточно зайшли у глухий кут

Примирити народних депутатів та іноземних експертів заради призначення суддів КСУ по квоті парламенту спробує віце-прем’єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка.

Мін’юст виявив прогрес у виконанні держорганами Дорожньої карти з питань верховенства права – найбільше у сфері основоположних прав людини

Також у Міністерстві юстиції назвали прогресом надання членам Громадської ради доброчесності права повного доступу до матеріалів суддівського досьє.

Хто може стати новими дисциплінарними інспекторами Вищої ради правосуддя – список кандидатів

Діючі та колишні працівники апаратів Верховного Суду, апеляційних та місцевих судів, адвокат та науковець зі Львова отримали допуск до співбесід.

Єврокомісія запропонує Україні кредит у розмірі 140 млрд євро за рахунок заморожених російських активів

Ризик полягає в тому, що продовження санкцій проти РФ має одностайно ухвалюватися кожні 6 місяців, і якщо якась країна ЄС заблокує продовження, то капітали опиняться «на гачку» для погашення кредиту – тому Єврокомісія запропонувала змінити правила продовження санкцій з одностайного рішення на кваліфіковану більшість.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва