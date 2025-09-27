Уточнение декларации по налогу на недвижимость: когда штрафы и пеня не применяются

Будут ли применены штраф и пеня, если обязательство, указанное в налоговой декларации, было уменьшено путем подачи уточнения.

Главное управление ГНС в Киевской области напоминает: плательщики налога на недвижимое имущество могут самостоятельно исправлять ошибки в отчетности без риска финансовых санкций.

Право на исправление

Согласно статье 50 Налогового кодекса Украины (НКУ), в случае выявления ошибки в поданной декларации плательщик имеет право подать уточняющий расчет. Такой расчет может как увеличивать, так и уменьшать сумму обязательств. Если завышенная сумма налога уменьшается путем уточнения, штрафы и пеня не начисляются, так как просрочки уплаты не произошло.

Когда штрафов не будет

Несвоевременная уплата не возникает, если уточнение подано еще до предельного срока уплаты (ст. 124 НКУ).

Пеня также не начисляется, если корректировка сделана раньше, чем пройдет 90 дней от конечной даты уплаты (ст. 129 НКУ).

В период военного положения действует специальная норма (п. 69.38 подразд. 10 разд. XX НКУ), которая прямо освобождает от санкций при самостоятельном исправлении.

Подача деклараций

Юридические лица ежегодно подают декларацию по налогу на недвижимое имущество до 20 февраля с разбивкой по кварталам (ст. 266 НКУ). Если ошибка привела к завышению обязательств, уточнение не влечет за собой никаких штрафов — при соблюдении правил статьи 50 НКУ.

Вывод

Подача уточняющей декларации, которая уменьшает сумму обязательств по налогу на недвижимое имущество, не влечет за собой штрафов и пени. Это законное право плательщика корректировать отчетность без финансовых санкций, закрепленное в статьях 50.1, 124.1 и 129.1.3 НКУ.

