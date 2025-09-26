xAI подала позов проти OpenAI через комерційну таємницю

Ілон Маск звинувачує конкурента у порушенні конфіденційності та незаконному використанні технологій.

Компанія штучного інтелекту xAI, заснована Ілоном Маском подала позов проти OpenAI до федерального суду Каліфорнії, звинувачуючи конкурента у систематичному викраденні комерційних таємниць. Про це пише Engadget.

У позові стверджується, що OpenAI наймала колишніх працівників xAI для отримання доступу до конфіденційної інформації про технології, зокрема ШІ-чатбот Grok та стратегії розгортання дата-центрів. Звинувачення також охоплюють інженерів Сючен Лі та Джиммі Фрейчура та старшого фінансового директора, який нібито передав секретні дані.

OpenAI відкидає звинувачення, називаючи їх спробою тиску з боку Маска. xAI вимагає компенсації збитків, видалення викрадених матеріалів та моделей, створених із порушенням інтелектуальної власності.

