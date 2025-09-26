Практика судів
xAI подала позов проти OpenAI через комерційну таємницю

19:24, 26 вересня 2025
Ілон Маск звинувачує конкурента у порушенні конфіденційності та незаконному використанні технологій.
xAI подала позов проти OpenAI через комерційну таємницю
Компанія штучного інтелекту xAI, заснована Ілоном Маском подала позов проти OpenAI до федерального суду Каліфорнії, звинувачуючи конкурента у систематичному викраденні комерційних таємниць. Про це пише Engadget.

У позові стверджується, що OpenAI наймала колишніх працівників xAI для отримання доступу до конфіденційної інформації про технології, зокрема ШІ-чатбот Grok та стратегії розгортання дата-центрів. Звинувачення також охоплюють інженерів Сючен Лі та Джиммі Фрейчура та старшого фінансового директора, який нібито передав секретні дані.

OpenAI відкидає звинувачення, називаючи їх спробою тиску з боку Маска. xAI вимагає компенсації збитків, видалення викрадених матеріалів та моделей, створених із порушенням інтелектуальної власності.

Ілон Маск OpenAI ШІ

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

