xAI подала иск против OpenAI из-за коммерческой тайны

Илон Маск обвиняет конкурента в нарушении конфиденциальности и незаконном использовании технологий.

Компания искусственного интеллекта xAI, основанная Илоном Маском, подала иск против OpenAI в федеральный суд Калифорнии, обвиняя конкурента в систематическом похищении коммерческих тайн. Об этом пишет Engadget.

В иске утверждается, что OpenAI нанимала бывших сотрудников xAI для получения доступа к конфиденциальной информации о технологиях, в частности ИИ-чатботе Grok и стратегии развертывания дата-центров. Обвинения также касаются инженеров Сючен Ли и Джимми Фрейчура и старшего финансового директора, который якобы передал секретные данные.

OpenAI отвергает обвинения, называя их попыткой давления со стороны Маска. xAI требует компенсации убытков, удаления похищенных материалов и моделей, созданных с нарушением интеллектуальной собственности.

