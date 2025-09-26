Уряд гармонізував класифікацію корисних копалин в Україні зі стандартами ООН та ЄС

Кабмін ухвалив Постанову щодо оновлення Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр.

Уряд оновив класифікацію запасів корисних копалин для інтеграції України в європейський ринок критичних мінералів.

Як повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, 25 вересня Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про внесення змін до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр». Документ гармонізує українську систему обліку запасів із Рамковою класифікацією ООН (UNFC/РКООН-2019), яку застосовують у країнах ЄС та яка є обов’язковою для оцінки стратегічних проєктів відповідно до Регламенту ЄС про критичну сировину.

Постанова визначає єдині принципи геолого-економічної оцінки залежно від соціально-економічного та промислового значення, рівня геологічної вивченості й готовності родовищ до промислового освоєння. Це створює умови для переоцінки стратегічної та критичної сировини за зрозумілими для інвесторів стандартами та дозволяє якісніше готувати об’єкти до аукціонів і угод про розподіл продукції.

Оновлення класифікації також забезпечує виконання міжнародних зобов’язань України, зокрема Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази, Плану у сфері управління критично важливими матеріалами та угоди між урядами України і США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

У Міністерстві економіки наголошують: нова класифікація стане ключовим елементом реформи надрокористування та сприятиме інтеграції України у європейський ринок критичних мінералів.

