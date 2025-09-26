Правительство гармонизировало классификацию полезных ископаемых в Украине со стандартами ООН и ЕС

Кабмин принял постановление об обновлении Классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр.

Правительство обновило классификацию запасов полезных ископаемых для интеграции Украины в европейский рынок критических минералов.

Как сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, 25 сентября Кабинет Министров принял постановление «О внесении изменений в Классификацию запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр». Документ гармонизирует украинскую систему учета запасов с Рамочной классификацией ООН (UNFC/РКООН-2019), которая применяется в странах ЕС и является обязательной для оценки стратегических проектов в соответствии с Регламентом ЕС о критическом сырье.

Постановление определяет единые принципы геолого-экономической оценки в зависимости от социально-экономического и промышленного значения, уровня геологической изученности и готовности месторождений к промышленному освоению. Это создает условия для переоценки стратегического и критического сырья по понятным для инвесторов стандартам и позволяет качественнее готовить объекты к аукционам и соглашениям о разделе продукции.

Обновление классификации также обеспечивает выполнение международных обязательств Украины, в частности Общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы, Плана в сфере управления критически важными материалами и соглашения между правительствами Украины и США о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

В Министерстве экономики подчеркивают: новая классификация станет ключевым элементом реформы недропользования и будет способствовать интеграции Украины в европейский рынок критических минералов.

