У Кривому Розі сталася стрілянина — загинув президент федерації самбо Євген Понирко

Президент місцевої федерації самбо Євген Понирко загинув від пострілу, ще одна особа зазнала поранень.

Увечері 26 вересня в Покровському районі Кривого Рогу невідомий розстріляв чоловіка. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, близько 20:00 до правоохоронців надійшло повідомлення про напад.

За попередньою інформацією, невідомий відкрив вогонь по місцевому мешканцю. Чоловік загинув на місці від отриманих поранень. Ще одна людина дістала поранення.

За даними видання "СВОЇ", жертвою злочину став президент місцевої федерації самбо Євген Понирко.

Попередньо, невідомий вистрілив з автомата 7 разів.

На місці події працює слідчо-оперативна група, експерти, керівництво Криворізького РУП та інші профільні служби. Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до ЄРДР.

