В Кривом Роге произошла стрельба — погиб президент федерации самбо Евгений Понырко

Президент местной федерации самбо Евгений Понырко погиб от выстрела, еще один человек получил ранения.

Вечером 26 сентября в Покровском районе Кривого Рога неизвестный расстрелял мужчину. Об этом сообщает полиция региона.

Так, около 20:00 в правоохранительные органы поступило сообщение о нападении.

По предварительной информации, неизвестный открыл огонь по местному жителю. Мужчина погиб на месте от полученных ранений. Еще один человек получил ранение.

По данным издания "СВОЇ", жертвой преступления стал президент местной федерации самбо Евгений Понырко.

Предварительно, неизвестный выстрелил из автомата 7 раз.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты, руководство Криворожского РУП и другие профильные службы. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия для установления личности, причастной к совершению преступления.

Решается вопрос о правовой квалификации события и внесении сведений в ЕРДР.

