Хто має право на обов’язкову частку у спадщині, попри заповіт

В Україні спадкування здійснюється за заповітом або за законом. Заповідач має право вільно розпорядитися майном і навіть позбавити спадку будь-кого з родичів. Водночас закон гарантує окремим категоріям осіб право на обов’язкову частку у спадщині, незалежно від змісту заповіту, вказують у Мін'юсті.
Хто має право на обов’язкову частку
Відповідно до статті 1241 Цивільного кодексу України, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов’язкова частка), успадковують:
Право на обов’язкову частку мають також усиновлені діти за умови їх малоліття, неповноліття або непрацездатності.
Як визначається розмір
До обов’язкової частки зараховуються вартість майна домашнього вжитку, заповідальні відкази та інші майнові права. Суд може зменшити розмір частки з огляду на стосунки між спадкодавцем і спадкоємцем або інші важливі обставини.
Хто може бути усунений від спадкування
За статтею 1224 ЦК України, право на спадщину втрачають особи, які:
