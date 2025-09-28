Хто має право на обов’язкову частку у спадщині, попри заповіт

Хто має право та які існують винятки.

В Україні спадкування здійснюється за заповітом або за законом. Заповідач має право вільно розпорядитися майном і навіть позбавити спадку будь-кого з родичів. Водночас закон гарантує окремим категоріям осіб право на обов’язкову частку у спадщині, незалежно від змісту заповіту, вказують у Мін'юсті.

Хто має право на обов’язкову частку

Відповідно до статті 1241 Цивільного кодексу України, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов’язкова частка), успадковують:

малолітні та неповнолітні діти спадкодавця;

повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатна вдова (вдівець);

непрацездатні батьки.

Право на обов’язкову частку мають також усиновлені діти за умови їх малоліття, неповноліття або непрацездатності.

Як визначається розмір

До обов’язкової частки зараховуються вартість майна домашнього вжитку, заповідальні відкази та інші майнові права. Суд може зменшити розмір частки з огляду на стосунки між спадкодавцем і спадкоємцем або інші важливі обставини.

Хто може бути усунений від спадкування

За статтею 1224 ЦК України, право на спадщину втрачають особи, які:

умисно позбавили життя спадкодавця чи спадкоємців або вчинили замах на їхнє життя;

перешкоджали складанню чи зміні заповіту;

були позбавлені батьківських прав і їх не поновили на момент відкриття спадщини;

ухилялися від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані;

перебували у шлюбі, визнаному недійсним, за винятком випадків, коли один із подружжя не знав про перешкоди до реєстрації.

