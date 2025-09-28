Кто имеет право на обязательную долю в наследстве, несмотря на завещание

В Украине наследование осуществляется по завещанию или по закону. Завещатель имеет право свободно распоряжаться имуществом и даже лишить наследства любого из родственников. В то же время закон гарантирует отдельным категориям лиц право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания, указывают в Минюсте.
Кто имеет право на обязательную долю
Согласно статье 1241 Гражданского кодекса Украины, половину доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону (обязательная доля), наследуют:
Право на обязательную долю имеют также усыновленные дети при условии их малолетства, несовершеннолетия или нетрудоспособности.
Как определяется размер
В обязательную долю засчитывается стоимость имущества домашнего обихода, завещательные отказы и другие имущественные права. Суд может уменьшить размер доли с учетом отношений между наследодателем и наследником или других важных обстоятельств.
Кто может быть отстранен от наследования
По статье 1224 ГК Украины, право на наследство теряют лица, которые:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.