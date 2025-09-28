Кто имеет право на обязательную долю в наследстве, несмотря на завещание

Кто имеет право и какие существуют исключения.

В Украине наследование осуществляется по завещанию или по закону. Завещатель имеет право свободно распоряжаться имуществом и даже лишить наследства любого из родственников. В то же время закон гарантирует отдельным категориям лиц право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания, указывают в Минюсте.

Кто имеет право на обязательную долю

Согласно статье 1241 Гражданского кодекса Украины, половину доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону (обязательная доля), наследуют:

малолетние и несовершеннолетние дети наследодателя;

совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособная вдова (вдовец);

нетрудоспособные родители.

Право на обязательную долю имеют также усыновленные дети при условии их малолетства, несовершеннолетия или нетрудоспособности.

Как определяется размер

В обязательную долю засчитывается стоимость имущества домашнего обихода, завещательные отказы и другие имущественные права. Суд может уменьшить размер доли с учетом отношений между наследодателем и наследником или других важных обстоятельств.

Кто может быть отстранен от наследования

По статье 1224 ГК Украины, право на наследство теряют лица, которые:

умышленно лишили жизни наследодателя или наследников либо совершили покушение на их жизнь;

препятствовали составлению или изменению завещания;

были лишены родительских прав и их не восстановили на момент открытия наследства;

уклонялись от предоставления помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья находился в беспомощном состоянии;

состояли в браке, признанном недействительным, за исключением случаев, когда один из супругов не знал о препятствиях для регистрации брака.

