Практика судов
  1. В Украине

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве, несмотря на завещание

07:36, 28 сентября 2025
Кто имеет право и какие существуют исключения.
Кто имеет право на обязательную долю в наследстве, несмотря на завещание
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине наследование осуществляется по завещанию или по закону. Завещатель имеет право свободно распоряжаться имуществом и даже лишить наследства любого из родственников. В то же время закон гарантирует отдельным категориям лиц право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания, указывают в Минюсте.

Кто имеет право на обязательную долю

Согласно статье 1241 Гражданского кодекса Украины, половину доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону (обязательная доля), наследуют:

  • малолетние и несовершеннолетние дети наследодателя;
  • совершеннолетние нетрудоспособные дети;
  • нетрудоспособная вдова (вдовец);
  • нетрудоспособные родители.

Право на обязательную долю имеют также усыновленные дети при условии их малолетства, несовершеннолетия или нетрудоспособности.

Как определяется размер

В обязательную долю засчитывается стоимость имущества домашнего обихода, завещательные отказы и другие имущественные права. Суд может уменьшить размер доли с учетом отношений между наследодателем и наследником или других важных обстоятельств.

Кто может быть отстранен от наследования

По статье 1224 ГК Украины, право на наследство теряют лица, которые:

  • умышленно лишили жизни наследодателя или наследников либо совершили покушение на их жизнь;
  • препятствовали составлению или изменению завещания;
  • были лишены родительских прав и их не восстановили на момент открытия наследства;
  • уклонялись от предоставления помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья находился в беспомощном состоянии;
  • состояли в браке, признанном недействительным, за исключением случаев, когда один из супругов не знал о препятствиях для регистрации брака.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст наследство наследственные правоотношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Регистрационные действия с недвижимостью будут подтверждаться электронной подписью в Дие: правительство подало в Раду программу деятельности Кабмина

е-Суд, е-Акциз, регистрационные действия с имуществом государственный регистратор будет подтверждать удаленной подписью в Дие, автоматическое взыскание средств с должников — что предлагает Кабмин в поданной в Верховную Раду программе.

В Раде предлагают расширить основания для увольнения с военной службы сотрудников разведывательных органов

Законопроект предусматривает, что сотрудники разведывательного органа могут быть также уволены со службы в связи с истечением сроков пребывания в распоряжении разведывательного органа, при условии достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

В общении с международными партнерами нужно фокусироваться на срочной задаче – покрыть недостающие $18,1 млрд на 2026 год – Роксолана Пидласа

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа отметила, что ЕС и странам G7 важно не только принять решение о формате поддержки Украины, но и принять его вовремя, чтобы у правительства не было проблем с ликвидностью и выполнением обязательств перед украинцами в I квартале 2026 года.

Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за удаления месседжа от Макрона, который призвал ее заблокировать торговое соглашение со странами Латинской Америки

В Еврокомиссии заявили, что переписки с телефона Урсулы фон дер Ляйен удаляются ради «экономии места» и безопасности, но к главе Еврокомиссии возникают вопросы по поводу прозрачности ее деятельности.

Верховный Суд высказался о прекращении таможенного режима транзита в связи с принудительным отчуждением товара в условиях военного положения

Военные администрации действовали от имени государства в условиях военного положения, поэтому даже в случае нарушения процедуры, эти действия не меняют факта потери контроля над товаром помимо воли владельца – следовательно, безосновательны ссылки таможен на уголовные производства против должностных лиц военных администраций, указал Верховный Суд.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду