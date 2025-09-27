Практика судів
Пенсійний фонд пояснив, як підтверджується страховий стаж до 2004 року для нарахування пенсії

21:24, 27 вересня 2025
Страховий стаж для пенсії підтверджується по-різному залежно від періоду роботи.
Страховий стаж є ключовим фактором для призначення пенсії в Україні. Як зазначають у Пенсійному фонді, порядок його підтвердження залежить від періоду трудової діяльності.

До 1 січня 2004 року
Усі записи про роботу підтверджуються даними паперової трудової книжки, оформленої належним чином.

Після 1 січня 2004 року
Стаж обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

З 2021 року діє система електронних трудових книжок, у яких фіксуються відомості про прийняття на роботу, переведення, звільнення та інші зміни. Щоб у них відображалися всі дані, включно з періодами до 2004 року, потрібно оцифрувати паперові трудові книжки.

За Законом №1217 Пенсійний фонд має п’ятирічний термін для внесення таких даних до реєстру — до 10 червня 2026 року. Подати скановані копії можна через вебпортал ПФУ як роботодавці, так і самі працівники.

Водночас відсутність оцифрованої книжки не означає втрату страхового стажу. Періоди роботи до 2004 року й надалі підтверджуються паперовими трудовими книжками відповідно до попереднього законодавства.

Таким чином, для всіх періодів після 2004 року підтвердження шляхом оцифрування трудової книжки не потрібне, адже дані вже автоматично внесені до реєстру.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

