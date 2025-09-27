Практика судов
  1. В Украине

Пенсионный фонд объяснил, как подтверждается страховой стаж до 2004 года для начисления пенсии

21:24, 27 сентября 2025
Страховой стаж для пенсии подтверждается различно в зависимости от периода работы.
Страховой стаж является ключевым фактором для назначения пенсии в Украине. Как отмечают в Пенсионном фонде, порядок его подтверждения зависит от периода трудовой деятельности.

До 1 января 2004 года

Все записи о работе подтверждаются данными бумажной трудовой книжки, оформленной надлежащим образом.

После 1 января 2004 года

Стаж исчисляется по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

С 2021 года действует система электронных трудовых книжек, в которых фиксируются сведения о приеме на работу, переводе, увольнении и других изменениях. Чтобы в них отображались все данные, включая периоды до 2004 года, необходимо оцифровать бумажные трудовые книжки.

Согласно Закону №1217, Пенсионный фонд имеет пятилетний срок для внесения таких данных в реестр — до 10 июня 2026 года. Подать сканированные копии можно через веб-портал ПФУ как работодателям, так и самим работникам.

В то же время отсутствие оцифрованной книжки не означает утрату страхового стажа. Периоды работы до 2004 года продолжают подтверждаться бумажными трудовыми книжками в соответствии с предыдущим законодательством.

Таким образом, для всех периодов после 2004 года подтверждение путем оцифровки трудовой книжки не требуется, так как данные уже автоматически внесены в реестр.

