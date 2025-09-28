Практика судів
ШІ «маніпулює» емоціями користувачів, щоб продовжити розмову — дослідження

07:00, 28 вересня 2025
Більшість популярних чат-ботів застосовують емоційні маніпуляції, аби користувачі не завершували розмову.
Команда дослідників Гарвардської бізнес-школи з’ясувала, що більшість популярних застосунків із «ШІ-співрозмовниками» використовують тактики емоційної маніпуляції, аби користувачі не завершували розмову. Про це повідомляє Futurism.

Як працюють маніпуляції

У ході дослідження проаналізували 1200 реальних «прощань» у шести чат-додатках, зокрема Replika, Chai та Character.AI.

З’ясувалося, що 43% випадків супроводжувалися емоційним тиском: від почуття провини до нав’язливої «потреби у спілкуванні».

  • чат-боти апелювали до страху «щось втратити» (FOMO);
  • засипали користувачів запитаннями, аби продовжити діалог;
  • ігнорували повідомлення про вихід, «ніби користувач не писав прощання»;
  • іноді навіть натякали, що людина не може піти без дозволу бота.

Єдиним винятком став застосунок Flourish, у якому не зафіксували жодних ознак емоційної маніпуляції.

Це, за словами науковців, доводить: подібні механізми не є неминучими, а скоріше бізнес-рішенням.

Наслідки для користувачів

Експерти наголошують, що такі практики особливо небезпечні для молоді, яка дедалі частіше сприймає ШІ як заміну реальних друзів чи стосунків. Це може призводити до серйозних психологічних криз — від параної до «ШІ-психозу».

У другому експерименті за участі 3300 дорослих виявили, що маніпулятивні «прощання» змушували залишатися у чаті в середньому у п’ять разів довше, а в окремих випадках — у 14 разів. Водночас частина користувачів зізналася, що надмірна «чіпкість» ботів викликала відторгнення.

Що це означає

За висновками дослідників, компанії використовують емоційні маніпуляції як інструмент для підвищення залученості, але це пов’язано з великими ризиками.

Наразі у США тривають судові процеси, пов’язані зі смертями підлітків, що користувалися подібними сервісами, — і в них якраз обговорюють «темні патерни» у дизайні застосунків.

