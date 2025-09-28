Практика судів
Зеленський привітав рішення Радбезу ООН про відновлення санкцій проти Ірану та закликав до тиску на РФ

16:55, 28 вересня 2025
Володимир Зеленський закликав до аналогічного тиску на Росію для забезпечення міжнародної ядерної безпеки.
Рада Безпеки ООН відновила обмеження проти Ірану, які діяли до ядерної угоди 2015 року, відхиливши пропозицію продовжити режим послаблення санкцій. Відтепер Іран знову підпадає під ембарго на постачання зброї, заборону на збагачення та переробку урану, а також на діяльність, пов’язану з балістичними ракетами, здатними доставляти ядерний заряд.

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив рішення Ради Безпеки ООН. За його словами, Тегеран протягом тривалого часу ігнорував вимоги МАГАТЕ та міжнародної спільноти, фактично підриваючи глобальний ядерний порядок.

Зеленський наголосив, що кожен, хто створює загрози для міжнародного миру й безпеки, має негайно стикатися з жорсткими санкціями. Він також звернув увагу на дії Росії, яка "діє в унісон з Іраном", зокрема захопивши українську атомну станцію разом із ядерними матеріалами та перетворивши Запорізьку АЕС на осередок глобальної загрози.

"Безрозсудні режими, які ігнорують базові норми міжнародного права та переслідують амбіції, що ставлять під загрозу ядерну безпеку, мають отримати об’єднану й сильну міжнародну відповідь. Жорсткий державний і колективний тиск на Росію, а також санкції проти її ядерного сектору необхідні для зміцнення міжнародного ядерного порядку", - заявив Зеленський. 

