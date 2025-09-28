Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Зеленский приветствовал решение Совбеза ООН о возобновлении санкций против Ирана и призвал к давлению на РФ

16:55, 28 сентября 2025
Владимир Зеленский призвал к аналогичному давлению на Россию для обеспечения международной ядерной безопасности.
Зеленский приветствовал решение Совбеза ООН о возобновлении санкций против Ирана и призвал к давлению на РФ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет Безопасности ООН возобновил действовавшие до ядерного соглашения 2015 года ограничения против Ирана, отклонив предложение продлить режим ослабления санкций. Теперь Иран вновь подпадает под эмбарго на поставку оружия, запрет на обогащение и переработку урана, а также на деятельность, связанную с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерный заряд.

Президент Владимир Зеленский положительно оценил решение Совета Безопасности ООН. По его словам, Тегеран долгое время игнорировал требования МАГАТЭ и международного сообщества, фактически подрывая глобальный ядерный порядок.

Зеленский подчеркнул, что каждый, кто создает угрозы международному миру и безопасности, должен немедленно сталкиваться с жесткими санкциями. Он также обратил внимание на действия России, которая "действует в унисон с Ираном", в частности, захватив украинскую атомную станцию ​​вместе с ядерными материалами и превратив Запорожскую АЭС в центр глобальной угрозы.

"Безрассудные режимы, игнорирующие базовые нормы международного права и преследующие амбиции, ставящие под угрозу ядерную безопасность, должны получить объединенный и сильный международный ответ. Жесткое государственное и коллективное давление на Россию, а также санкции против ее ядерного сектора необходимы для укрепления международного ядерного порядка", - заявил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

санкции ООН Владимир Зеленский Иран

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
У госслужащих будут цифровые удостоверения – программа деятельности Кабмина

О запуске удостоверений в Дие для госслужащих и даже о возможности поставить чиновникам оценку в Дие в Минцифры рассказывали еще в декабре 2023 года.

В комитете по налоговой политике поддержали законопроект об упрощении оформления актов выполненных работ

Однако упрощение не будет распространяться на требования к оформлению первичных документов по оказанию услуг, оплаченных за счет бюджетных средств.

Верховный Суд объяснил, как устанавливается причинная связь между действиями должностного лица и последствиями в сложных управленческих решениях

Начальник управления допустил принятие незаконного решения комиссией по рассмотрению вопросов обеспечения жильем о выплате денежной компенсации на приобретение жилья за счет бюджетных средств – ВС объяснил, как установить связь между его действиями и последствиями.

Верховный Суд: то, что закон о порядке выезда из Украины граждан не содержит ограничений права свободно покидать Украину в условиях военного положения, не означает, что такие ограничения не могут применяться на основании специальных законов

Верховный Суд указал, что на основании специальных законов могут применяться ограничения права граждан на выезд из Украины, даже если Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» таких ограничений прямо не содержит.

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять изменения в Дисциплинарный устав ВСУ о противодействии дискриминации

«Военные обязаны уважать достоинство каждого человека, не допускать унижений по любому признаку» – комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду