Зеленский приветствовал решение Совбеза ООН о возобновлении санкций против Ирана и призвал к давлению на РФ

Владимир Зеленский призвал к аналогичному давлению на Россию для обеспечения международной ядерной безопасности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет Безопасности ООН возобновил действовавшие до ядерного соглашения 2015 года ограничения против Ирана, отклонив предложение продлить режим ослабления санкций. Теперь Иран вновь подпадает под эмбарго на поставку оружия, запрет на обогащение и переработку урана, а также на деятельность, связанную с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерный заряд.

Президент Владимир Зеленский положительно оценил решение Совета Безопасности ООН. По его словам, Тегеран долгое время игнорировал требования МАГАТЭ и международного сообщества, фактически подрывая глобальный ядерный порядок.

Зеленский подчеркнул, что каждый, кто создает угрозы международному миру и безопасности, должен немедленно сталкиваться с жесткими санкциями. Он также обратил внимание на действия России, которая "действует в унисон с Ираном", в частности, захватив украинскую атомную станцию ​​вместе с ядерными материалами и превратив Запорожскую АЭС в центр глобальной угрозы.

"Безрассудные режимы, игнорирующие базовые нормы международного права и преследующие амбиции, ставящие под угрозу ядерную безопасность, должны получить объединенный и сильный международный ответ. Жесткое государственное и коллективное давление на Россию, а также санкции против ее ядерного сектора необходимы для укрепления международного ядерного порядка", - заявил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.