Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон – розповіла Свириденко

За словами прем’єр-міністерки, Україна завершить підготовку до опалювального сезону вчасно.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела нараду з головами ОВА щодо підготовки до зими, заявивши, що всі процедури для старту опалювального сезону завершать.

Свириденко зазначила, що уряд заслухав доповіді держорганів і голів ОВА про готовність до опалювального сезону. Цього тижня було доручено забезпечити безперебійне постачання газу та електроенергії підприємствам, які підтримують життєзабезпечення прифронтових громад. Пункти незламності перевіряють на готовність до постійної роботи за потреби. Особливу увагу приділяють розвитку розподіленої генерації.

Для підготовки громад до зими ОСББ та ЖБК можуть скористатися програмою «Доступні кредити 5-7-9%» для встановлення альтернативних джерел енергії, а уряд працює над розширенням доступу до цієї програми.

«Зимова стійкість — один з пріоритетів Уряду. Ворогу не вдасться позбавити нас тепла і світла. Працюємо, щоб бути готовими до усіх викликів для нашої енергетики цієї зими», — наголосила Свириденко.

