Когда в Украине начнется отопительный сезон – рассказала Свириденко

По словам премьер-министра, Украина завершит подготовку к отопительному сезону вовремя.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела совещание с главами ОГА по подготовке к зиме, заявив, что все процедуры для старта отопительного сезона будут завершены.

Свириденко отметила, что правительство заслушало доклады госорганов и глав ОГА о готовности к отопительному сезону. На этой неделе было поручено обеспечить бесперебойную поставку газа и электроэнергии предприятиям, которые поддерживают жизнеобеспечение прифронтовых общин. Пункты несокрушимости проверяют на готовность к постоянной работе при необходимости. Особое внимание уделяют развитию распределенной генерации.

Для подготовки общин к зиме ОСМД и ЖСК могут воспользоваться программой «Доступные кредиты 5-7-9%» для установки альтернативных источников энергии, а правительство работает над расширением доступа к этой программе.

«Зимняя устойчивость — один из приоритетов правительства. Врагу не удастся лишить нас тепла и света. Работаем, чтобы быть готовыми ко всем вызовам для нашей энергетики этой зимой», — подчеркнула Свириденко.

