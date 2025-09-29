На якій підставі формується електронний лікарняний — роз’яснення Пенсійного фонду

Електронний лікарняний формується автоматично на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність після підтвердження статусу застрахованої особи в реєстрі.

Головне управління Пенсійного фонду України у Чернівецькій області нагадало, що є підставою для формування електронного листка непрацездатності.

Порядок формування електронних листків непрацездатності визначається наказом Міністерства охорони здоров’я №1234 від 17 червня 2021 року, зареєстрованим у Мін’юсті 7 липня того ж року.

Як формується лікарняний

Підставою є медичний висновок про тимчасову непрацездатність, внесений до Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я.

Листок непрацездатності створюється в Електронному реєстрі лише після ідентифікації пацієнта як застрахованої особи у Держреєстрі соцстрахування.

При формуванні враховується основне місце роботи працівника відповідно до повідомлення про його прийняття на роботу.

Куди надходить документ

Сформований електронний лікарняний автоматично надсилається роботодавцям — як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом — через кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

