На каком основании формируется электронный больничный — разъяснение Пенсионного фонда

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области напомнило, что является основанием для формирования электронного листка нетрудоспособности.
Порядок формирования электронных листков нетрудоспособности определяется приказом Министерства здравоохранения №1234 от 17 июня 2021 года, зарегистрированным в Минюсте 7 июля того же года.
Как формируется больничный
Основанием является медицинское заключение о временной нетрудоспособности, внесенное в Реестр медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.
Листок нетрудоспособности создается в Электронном реестре только после идентификации пациента как застрахованного лица в Госреестре соцстрахования.
При формировании учитывается основное место работы работника в соответствии с уведомлением о его приеме на работу.
Куда поступает документ
Сформированный электронный больничный автоматически направляется работодателям — как по основному месту работы, так и по совместительству — через кабинет страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
