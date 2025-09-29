На каком основании формируется электронный больничный — разъяснение Пенсионного фонда

Электронный больничный формируется автоматически на основании медицинского заключения о временной нетрудоспособности после подтверждения статуса застрахованного лица в реестре.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области напомнило, что является основанием для формирования электронного листка нетрудоспособности.

Порядок формирования электронных листков нетрудоспособности определяется приказом Министерства здравоохранения №1234 от 17 июня 2021 года, зарегистрированным в Минюсте 7 июля того же года.

Как формируется больничный

Основанием является медицинское заключение о временной нетрудоспособности, внесенное в Реестр медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.

Листок нетрудоспособности создается в Электронном реестре только после идентификации пациента как застрахованного лица в Госреестре соцстрахования.

При формировании учитывается основное место работы работника в соответствии с уведомлением о его приеме на работу.

Куда поступает документ

Сформированный электронный больничный автоматически направляется работодателям — как по основному месту работы, так и по совместительству — через кабинет страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

