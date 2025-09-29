На Буковині викрили чоловіка, який за $2300 переправляв ухилянтів через кордон

Його «клієнтами» стали двоє чоловіків віком 29 та 23 років.

На Буковині правоохоронці повідомили про підозру 51-річному жителю Дністровського району, який організував схему незаконного переправлення чоловіків через кордон. Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

Слідство встановило, що буковинець підшукав охочих незаконно перетнути кордон. За обіцяну винагороду він допомагав їм виїхати до сусідньої країни поза офіційними пунктами пропуску.

Його «клієнтами» стали двоє чоловіків віком 29 та 23 років.

За таку послугу один із них мав заплатити 2300 доларів.

Підозрюваний надав засоби для подолання огорожі та провів інструктаж.

Прикордонники виявили зловмисника поблизу села Волошкове, коли він супроводжував ухилянтів до кордону.

Слідчі повідомили буковинцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

