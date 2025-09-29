На Буковине разоблачили мужчину, который за $2300 переправлял уклонистов через границу

Его «клиентами» стали двое мужчин в возрасте 29 и 23 лет.

На Буковине правоохранители сообщили о подозрении 51-летнему жителю Днестровского района, который организовал схему незаконного переправления мужчин через границу. Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

Следствие установило, что буковинец подыскивал желающих незаконно пересечь границу. За обещанное вознаграждение он помогал им выехать в соседнюю страну вне официальных пунктов пропуска.

Его «клиентами» стали двое мужчин в возрасте 29 и 23 лет.

За такую услугу один из них должен был заплатить 2300 долларов.

Подозреваемый предоставил средства для преодоления ограждения и провёл инструктаж.

Пограничники обнаружили злоумышленника возле села Волошковое, когда он сопровождал уклонистов к границе.

Следователи сообщили буковинцу о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

